TÜBA Başkanı Şeker, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şeker, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın çektiği "İnsanlar ve bombalar" başlıklı fotoğrafı tercih eden Şeker, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" başlıklı fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı fotoğrafını seçti."

"Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafını tercih eden Şeker, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği, İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzelilerin, yardım noktasında oluşturduğu yoğunluğu yansıtan fotoğrafına oy verdi."

Oylamaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Şeker, fotoğrafların her birinde farklı anlam yüklü olduğunu belirterek, fotoğrafların tarihe düşülecek kanıt ve belge olacağını söyledi.

Fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını dile getiren Şeker, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.