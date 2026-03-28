Samsun'da "TUA Astro Hackathon" etkinliği başladı

Türkiye Uzay Ajansı'nın düzenlediği TUA Astro Hackathon etkinliği, Samsun Üniversitesi'nde başladı. 52 takımda 256 öğrenci, uzay araştırmaları ve sistem mühendisliği üzerine yarışıyor. Etkinlik, gençlerin uzay alanında farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin uzay alanındaki farkındalığını artırmak üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde düzenlenen "TUA Astro Hackathon" etkinliğinin Samsun ayağı başladı.

TUA Astro Hackathon'un Samsun ayağı, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde Samsun Üniversitesi, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ ve Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Samsun'daki etkinliğe 52 takımda 256 öğrenci katılıyor.

TUA Astro Hackathon Programı Samsun Yerel Lideri Mustafa Karakaş, AA muhabirine, etkinliğe öğrenciler, girişimciler, yüksek lisans öğrencileri ve akademisyenlerin katıldığını söyledi.

Katılımcıların TUA'nın belirlediği 12 kural üzerinden yarıştığını belirten Karakaş, "Uzay alanında küp saat, uzay alanındaki sistemlerin ekosistemli araştırma çalışmalarını yapabilir, sistem mühendisliği faaliyetleri yürütebilirler. Lise kategorimiz, üniversite kategorimiz var ama toplu olarak yarışıyorlar. 256 katılımla Samsun ilini temsil ediyoruz ve Türkiye'de en büyük başvuru alan ikinci iliz." dedi.

Karakaş, TUA Astro Hackathon'un Türkiye'de ilk defa düzenlendiğini aktararak, fayda sağlayan bir etkinlik olduğuna dikkati çekti.

Katılımcılardan Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Pınar Altındağ ise takım arkadaşlarıyla etkinlik kapsamında yörüngelerin ömrünü uzatmak adına radyasyonlara karşı yörünge kalkanı geliştirdiklerini söyledi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Altındağ, "Böyle bir organizasyonun Samsun Üniversitesinde olması hem teşvik edici hem de güzel bir ortam oluyor bizim için." ifadesini kullandı.

Çubuk Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Topuz da 4 kişilik ekiple etkinliğe katıldıklarını anlatarak, "Türkiye'de afiyet yönetimi ve entegrasyonuyla ilgili bir proje yürütmeye çalışıyoruz. Başarı yakalamak istiyoruz. Özellikle Samsun'u seçtik, daha eğlenceli ve farklı bir ortamı görmek istediğimiz için. Bu yüzden de güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

TUA Astro Hackathon etkinliği, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Recep Bilek
