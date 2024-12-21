Üye Girişi
Haberler
Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Erzurum'da çığ faciası! 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti
Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü
Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

TTSO'dan Üniversite Öğrencilerine İletişim Eğitimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından düzenlenen eğitimde, üniversite öğrencileri kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler konularında bilgilendirildi. Eğitmen Yakup Karbuz, etkili iletişim becerilerinin önemine dikkat çekti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) üniversite öğrencilerine yönelik, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler eğitimi düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğrencileri, kurumsal iletişimin temelleri, doğru mesaj iletimi, hedef kitle analizi ve kriz iletişim yönetimi gibi konularda bilgilendirildi.

TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, öğrencilere hem etkili iletişim becerilerinin hem de güçlü halkla ilişkiler stratejilerinin iş dünyasında ve bireysel yaşamda başarıya olan katkısını anlattı.

Karbuz, yapay zekanın hızla ilerlediğini ve pek çok alanda dönüşüme yol açtığını belirterek, "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanın empati kurma ve anlamlı bağlar oluşturma becerisi her zaman fark yaratacaktır. Bu nedenle iletişimde kendini geliştiren bireyler hem profesyonel dünyada hem de kişisel yaşamlarında bir adım önde olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
img

Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
img

Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
img

En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Acun'dan kronometreli maç takibi
Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.