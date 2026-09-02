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Trabzon-Mısır Uçuşları Sürdürülebilirlik İçin Masaya Yatırıldı

Trabzon-Mısır Uçuşları Sürdürülebilirlik İçin Masaya Yatırıldı
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Trabzon ve Mısır arasında bir süre önce başlayan uçuşlarda sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Trabzon ve Mısır arasında bir süre önce başlayan uçuşlarda sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, toplantıda Mısır seferlerinin bağlantılı uçuşlarla desteklenmesi, bölge odaları ve turizm acentelerinin de sürece dahil edilmesi, her iki ülkedeki tanıtım çalışmaları ele alındı.

TTSO Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, Trabzon'a birçok ülkeden direkt sefer yapılmasının önemine dikkati çekerek, Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerinin uzun zamandır hedef pazarları arasında yer aldığını belirtti.

Amaçlarının ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle uçuşları devamlı hale getirmek olduğunu aktaran Baş, Trabzon'dan dönüş uçaklarının da dolu olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Uçuş seferlerini düzenleyen seyahat ve turizm acentesinin şirket yetkilisi Amr Riyad ise, "Mısır'dan geçen hafta 55 kişilik bir grup geldi. Gelecek hafta ise 60 kişilik bir grup daha gelecek. Ancak dönüşlerle alakalı sorun var. Gelenler İstanbul'a gidiyor, orada da geziyor ve oradan dönüyor. 5 Eylül'de 6'ncı uçuşu gerçekleştireceğiz. Bu nedenle Trabzon acenteleriyle anlaşmalar yapabiliriz. Dönüş seferlerini de doldurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Riyad, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın transferinin uçuşlarla aynı zamana denk gelmesinin de önemli bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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