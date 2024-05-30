Üye Girişi
Haberler

TTB, Hekimlik Andı'nın mezuniyet törenlerinde okutulmasını istiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tıp fakültelerinin dekanları ve tabip odalarına yazı göndererek, mezuniyet törenlerinde Hekimlik Andı'nın deontolojik kurallara uygun bir şekilde okutulmasını talep etti.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Hekimlik Andı"nın mezuniyet törenlerinde deontolojik kurallara uygun okutulması için, tıp fakültelerinin dekanları ile tabip odalarına yazı gönderdi.

TTB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Dünya Tabipler Birliği'nin Cenevre Bildirgesi'nin tüm hekimler için ortak ve bağlayıcı olduğu vurgulandı.

Hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanımın ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olamayacağı belirtilen yazıda, "Bu nedenle her hekimin mesleğe başlarken okuduğu, hekimin hastasına sadece insan olarak yaklaşabileceğini ortaya koyan 'Hekimlik Andı' üzerinde eksiltme, ekleme veya değişiklik yapılarak hekim adaylarının okutulmaya zorlanması, etik ihlal ve suçtur. Bu bağlamda yaklaşan mezuniyet töreninde Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla Hekimlik Andı'nın kullanılması gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Türk Tabipleri Birliği Sağlık Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title