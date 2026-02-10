Ttb, TBMM'nin "Yenidoğan Çetesi"Ne İlişkin Raporunu Değerlendirdi:  Somut Tespitler Yer Almadı, Komisyon Görevini Yerine Getiremedi

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul'da yenidoğan bebeklerin özel hastanelere yönlendirilerek haksız kazanç sağlandığı skandala ilişkin TBMM komisyon raporunda somut tespitlere yer verilmediğini açıkladı.

İstanbul'da çok sayıda bebeğin, aralarında hekim ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu bir yapı tarafından, anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yönlendirilmesi, bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumu ve ailelerden haksız kazanç sağlanması ve bazı bebeklerin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan "sağlıkta ticari çeteleşme" skandalına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, 5 Şubat 2026'da yayımlandı.

Rapora ilişkin değerlendirme hazırlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hukuk Bürosu, aradan bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen raporda somut tespitlerin yer almadığını vurguladı. Değerlendirmede, mevzuat ve denetim mekanizmalarının sıralandığı ancak hekimlerin mesleki etik denetimini yapma yetkisine sahip tek kurum olan TTB'nin ilgili kanununa dahi yer verilmediğine dikkat çekildi.

TTB'nin değerlendirmesinde, "Sorunun kaynağının belirlenmemesi, benzer olayların yeniden yaşanmaması için yapılması gerekenleri tespit etmek üzere kurulan komisyonun görevini yerine getirmesine engel olmuştur. Raporda, komisyonda görüşlerine başvurulan kurumların paylaştığı bilgi, öneri ve eleştirilere yer verilmemesi, bilinçli bir tercihin göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından TTB'nin yaptığı girişimlerin de hatırlatıldığı değerlendirmede, özel sağlık kuruluşlarına yönelik yaptırımların ağırlıklı olarak para cezası temelinde uygulanmasının, hastanelerin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin önünü açtığı belirtildi.

TTB, rapor ile kendi elde ettikleri bilgilerin birlikte değerlendirilmesi sonucu ulaşılan tespitleri de maddeler halinde kamuoyuyla paylaştı. Bu tespitlerde, denetim mekanizmalarının yetersizliği, yaptırımların caydırıcı olmaması ve etik denetimin devre dışı bırakılması gibi sorunlara dikkat çekildi.

Açıklamada, yenidoğanların yaşam hakkını tehdit eden bu tür yapıların önlenebilmesi için bağımsız ve etkili denetim mekanizmalarının oluşturulması, meslek örgütlerinin sürece aktif şekilde dahil edilmesi ve yaptırımların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.