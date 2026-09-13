TTB'den “Ailem Güvende” operasyonlarına tepki: 'Ayrımcı politikalara son verilsin'

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), LGBTİ+ hakları savunucularına ve derneklere yönelik "Ailem Güvende" operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, cinsiyet kimliği ile cinsel yönelim çeşitliliğinin suç gibi gösterilmesinin insan hakları ihlali olduğunu vurgulayarak, ayrımcı politikalara ve baskılara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

TTB, LGBTİ+ hakları savunucularına ve derneklere yönelik gerçekleştirilen "Ailem Güvende" isimli operasyona ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin 12 Eylül'ü tartıştığı günlerde demokrasi ve insan hakları bakımından ağır bir hak ihlaliyle karşı karşıya kalındığını belirten TTB, operasyon kapsamındaki gözaltı kararlarını, derneklere yönelik erişim engellerini ve ayrımcı politikaları eleştirerek söz konusu uygulamalara derhal son verilmesini istedi.

LGBTİ+'ların ve hak savunucularının hedef alınmasının kabul edilemeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adına 'Ailem Güvende' adı verilen operasyon ile onlarca insan gözaltına alınmış, derneklere erişim yasağı getirilmiş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliği bir suç gibi lanse edilmiştir. LGBTİ+ bireylerin ayrımcılık nedeniyle yaşadıkları hak ihlalleri ortadayken hak savunucusu derneklerin ve yöneticilerinin suçlu gibi damgalanmaları, insanların gece evlerinin basılıp gözaltına alınmaları, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim sınırı getirilmesi, 'Ailem Güvende' operasyon adı ile aile ve güven kavramları üzerinden hedef haline getirilmeleri kabul edilemez.

Bu yaklaşım toplumsal açıdan geri dönülemez hasarlar oluşturabilir. LGBTİ+'lar için yeterince sıkıntılı olan kimlikleri ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamak bu operasyonlar ile çok daha zor olacaktır. Kendinden olmayana yönelik dayatıcı, yok sayıcı, sadece kendini haklı ve doğru gören tutum, sonucu öngörülemeyecek baskı ve suç davranışlarına da kapı açacaktır. Bu yok sayışın devlet eli ile olması ise insanların güven algısını, farklılıklarına olan barışçıl kabulü, ortak bir yaşam ve dünya tasavvurunu çok daha ağır bir şekilde zedeleyecektir."

Açıklamada, operasyona "Ailem Güvende" adının konmasının operasyona haklılık sağlamadığı gibi toplumda güven ve aile kavramlarını tükettiği, uyuşturucu, fuhşa teşvik gibi konu ile ilgili olmayan başka suçlar eklenmesinin ise insan hakları açısından yaşanan meşruiyet çıkmazının ne derece büyük olduğunu gösterdiği belirtildi.

"Bu operasyonla yalnızca LGBTİ+ bireyler değil, HIV ile yaşayan kişilerin haklarını, sağlığını ve yaşam kalitesini korumak, toplumsal farkındalığı geliştirmek ve damgalanmaya karşı mücadele etmek için faaliyet gösteren dernekler de hedef alınmıştır" denilen açıklamada, "ülkenin kanayan yarası olan cinsel işlev bozukluklarının anlaşılması ve bilimsel tedaviye kavuşmasında sayıları binlerle ölçülen sağlık profesyonelinin yetişmesini sağlayarak halk sağlığı mücadelesi yapan bir uzmanlık derneği olan Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nin bile internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim sınırı getirilmesinin ölçüsüzlüğün boyutunu açıkça ortaya koyduğu" ifade edildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu açıdan yaşanılan, bir baskı ve ayrımcılığın da ötesinde temel bir insan hakkı olan sağlık hizmetlerine erişimin de suç konusu haline getirilmesidir. Böyle bir yaklaşım kişileri sağlık hizmetlerinden uzaklaştıracak ve ciddi bir halk sağlığı sorununa yol açacaktır.

Bizler çeşitliliğin toplum için gerekli ve önemli olduğunu savunuyoruz. Başta devlet kurumları ve adalet sistemi olmak üzere tüm sorumlulara görevlerinin ayrımcı yaklaşımları desteklemek değil, ayrımcılığa uğrayanların haklarını korumak olduğunu, toplumun her kesimi için sağlığa erişimi güvence altına almanın devletin yükümlülüğü olduğunu ve ayrımcılığı körükleyen, sağlık hizmetine erişimi engelleyen her türlü girişime karşı önlem almaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Operasyona, ayrımcı politikalara ve baskılara derhal son verilmelidir."

Kaynak: ANKA