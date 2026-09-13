Elon Musk'ın trans kızının kombini şaşırttı

New York Moda Haftası'na milyarder iş insanı Elon Musk ile ailevi bağlarını sonlandıran Vivian Jenna Wilson damga vurdu. Trans olan Wilson, basının ve davetlilerin ilgi odağı olmayı başardı.

DEV ŞİŞME ÇANTASIYLA YÜRÜDÜ

Kıyafet seçimindeki marjinal dokunuşlarla öne çıkan genç isim, stilini tamamlayan dev boyutlardaki şişme çantasıyla tüm bakışları üzerinde topladı. Sıra dışı görünümüyle fark yaratan Wilson, organizasyonun podyum dışındaki en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com