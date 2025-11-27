Haberler

TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, Besni'de Kermesteki Gelişmeleri Paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, Besni'de düzenlenen kermeste Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelerini anlattı. Kermeste vakfın katkılarının yanı sıra genç mühendislerin başarıları da vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, Besni ilçesinde vakıf yararına düzenlenen kermese katıldı.

Kermeste konuşan Topçu, organizasyona katkı sunan ilgililere teşekkür ederek Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimini anlattı.

Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve sonrasında yaşadığı ambargolar ve yetersizliklerin savunma sanayinin temellerini atan süreci başlattığını hatırlatan Topçu, şunları söyledi:

"1974'te yaşanan ambargolar nedeniyle ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda büyük sıkıntılar yaşandı. İşte o dönem 'kendi uçağını kendin yap, kendi gemini kendin yap' kampanyalarıyla Anadolu insanı büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Bugün ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ASPİLSAN gibi dev şirketler tamamen bu milletin bağışlarıyla kurulan vakıf şirketleri olarak faaliyet gösteriyor. Bu şirketler sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, dost ve müttefik birçok ülkeye de ihracat yapıyor."

Savunma sanayinin Türkiye'de teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı sektörlerden biri haline geldiğini vurgulayan Topçu, "Vakıf şirketlerimizde çalışan genç mühendislerimiz 32–33 yaş ortalamasıyla HÜRJET'i, KAĞAN'ı, milli roketleri ve savaş gemilerini üretiyor. Dünyadaki savaş ortamını düşündüğümüzde caydırıcılığımızın yüksek olması son derece önemli. Bunun için daha çok çalışmak ve bu başarı grafiğini sürekli yukarı taşımak zorundayız." dedi.

Topçu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, denizde, havada, uzayda ve siber güvenlik alanlarında güçlenmesi için vakıf olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise kermeslerin yanı sıra öğrenci ve velilere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfını tanıtıcı faaliyetlerde de bulunduklarını söyledi.

Öğrenciler de okul bahçesinde "TSKGV Besni" adlı koreografi çalışması yaptı.

Konuşmaların ardından kermeslere katılan okul idarecilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda "Besni seninle" sloganıyla ilçedeki 112 okulda düzenlenen kermeste elde edilen gelir vakıfa bağışlanacak.

Etkinliğe, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan
