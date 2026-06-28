AFAD ve TSK Venezuela'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Depremin etkilediği Venezuela'da AFAD ekipleri ile birlikte TSK DAK Timi, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, yardım gerekiyorsa AFAD personeli ve Türk askeri oradadır. Depremin etkilediği Venezuela'da AFAD ekipleri ile birlikte TSK DAK Timi, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı