AFAD ve TSK Venezuela'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela'daki deprem bölgesinde AFAD ve TSK DAK Timi'nin arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Depremin etkilediği Venezuela'da AFAD ekipleri ile birlikte TSK DAK Timi, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, yardım gerekiyorsa AFAD personeli ve Türk askeri oradadır. Depremin etkilediği Venezuela'da AFAD ekipleri ile birlikte TSK DAK Timi, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı