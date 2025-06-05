TSK'nın subay adayları Kuleli'de 7 dili ileri seviyede öğreniyor

MİLLİ Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kuleli Yerleşkesi'nde Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerine yabancı dil eğitimi veriliyor. Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Uçar, "Okulumuzda eğitim alan harp okulu öğrencileri İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Arapça, Rusça ve Yunanca dillerinde yoğun bir eğitim almaktadır. Verilen eğitimin sonunda amacımız okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere hedef dilde 4 temel beceriyi kazandırmak ve bunları Harbiyelilerimizin ilerideki meslek hayatlarında kullanmalarını sağlamaktır" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kuleli Yerleşkesi'nde Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerine 10 Ekim 2022'den bu yana ortak yabancı dil eğitimi veriliyor. Yürütülen program çerçevesinde harp okulu hazırlık sınıfı öğrencilerine 36 hafta boyunca haftada 26 ders saati İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Arapça, Rusça ve Yunanca eğitimi olmak üzere 7 farklı dilde eğitim veriliyor. Belirtilen dillerde okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere 4 temel beceriyi kazandırmayı amaçlayan program, öğrencilerin meslek hayatlarında bu dilleri etkin biçimde kullanmalarını sağlamayı hedefliyor. Sadece Harbiyelilere değil, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı asker ve sivil personellere de eğitim veren Yabancı Diller Yüksekokulu, Maltepe Kurslar Müdürlüğü ve İzmir Güzelyalı Öğretim Koordinatörlüğü'nde de faaliyet gösteriyor. Kurslarda İngilizce, Arapça, Rusça, Yunanca, Almanca, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, İspanyolca, İtalyanca, Doğu-Batı Balkan grubu diller ve Türkçe'den oluşan 17 farklı dilde 3 hafta ile 32 hafta arasında değişen sürelerde eğitim veriliyor. Ayrıca Yüksekokul bünyesindeki TÖMER'de, dost ve müttefik ülkelerden gelen askeri personele Türkçe eğitimi veriliyor.

'KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULU HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNE YABANCI DİL EĞİTİMİ VERİLMEKTE'

Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Uçar, "Milli Savunma Bakanlığı'nın en üst eğitim öğretim kurumu olan Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 10 Ekim 2022 tarihinden itibaren Kuleli Yerleşkesi'nde Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerine müşterek olarak yabancı dil eğitimi verilmektedir. Ayrıca yüksekokulumuzun bünyesinde dost ve kardeş ülkelerimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen misafir askeri öğrencilerimiz de yabancı dil eğitimi almaktadırlar. Bu uluslararası öğrenci profili okulun eğitim ortamına kültürel çeşitlilik ve dostluk bağlarını güçlendirici bir nitelik kazandırmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu'nun çatısı altında İstanbul Maltepe Yerleşkesi'nde bulunan Kurslar Müdürlüğü ile İzmir Güzelyalı'da bulunan Öğretim Koordinatörlüğü'nde Milli Savunma Bakanlığı mensubu asker ve sivil personellere yabancı dil eğitimi verilmekte, Türkçe öğretim merkezi olan TÖMER' de ise dost ve müttefik ülkelerden gelen askeri personellere Türkçe eğitimi verilmektedir. Okulumuzda eğitim alan harp okulu öğrencileri 36 hafta boyunca haftada 26 ders saati İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Arapça, Rusça ve Yunanca dillerinde yoğun bir dil eğitimi almaktadırlar. Verilen eğitimin sonunda amacımız okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere hedef dilde 4 temel beceriyi kazandırmak ve bunları Harbiyelilerimizin ilerideki meslek hayatlarında kullanmalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ HER HARBİYELİYE TEĞMEN RÜTBESİYLE, AVRUPA ORTAK DİL ÇERÇEVE PROGRAMINA GÖRE B1 PLUS SEVİYESİNE ULAŞTIRMAK'

Bölgemizde yaşanan gelişmelerin, TSK'nın çevre ülke dillerini de çok iyi derecede bilen subaylar yetiştirmesinin gerekliliğine değinen Bölgesel Diller Bölüm Başkanı Albay Cemil Yavuz, "Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda batı dillerinin yanı sıra bölgesel dillerde de eğitim verildiğini belirtti. Albay Cemil YAVUZ, Bölgemizde yaşanan gelişmeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çevre ülke dillerini çok iyi derecede bilen subaylar yetiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda kara, deniz ve hava kuvvetlerinin hali hazırdaki ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak belirli sayıda öğrenciye Arapça, Farsça, Rusça ve Yunanca dillerinde eğitim vermekteyiz. Öğrenciler buradaki eğitimlerini tamamladıktan sonra harp okullarında 4 yıl süreyle burada almış oldukları dil eğitimini devam ettirmektedirler. Bölgesel dillerdeki hedefimiz, her Harbiyeliyi teğmen rütbesiyle harp okulundan mezun olduğunda, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı'na göre B1 Plus seviyesine ulaştırmaktır" dedi.

'17 DİLDE 3 İLE 32 HAFTA SÜREYLE DEĞİŞİK SEVİYE VE ÖZELLİKTE 32 FARKLI DİL KURSU İCRA EDİLMEKTEDİR'

Milli Savunma Bakanlığı'nın yabancı dil bilen personel ihtiyacının karşılanması amacıyla faaliyet gösterdiklerini belirten Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Müdürü Öğretmen Albay Murat Aydınlık, "Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Müdürlüğü İstanbul Maltepe Yerleşkesi'nde Milli Savunma Bakanlığı mensubu, asker ve sivil personele başta İngilizce, Arapça, Rusça Yunanca ve Çince olmak üzere Almanca, Arnavutça, Boşnak, Bulgarca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce ve bu yıl açılan İspanyolca ve İtalyanca, Doğu, Batı, Balkan grubu diller ve misafir askeri personeli için Türkçe ile 17 farklı dilde yabancı dil eğitimi, İzmir Güzelyalı Yerleşkesi'nde ise ağırlıklı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline teknik İngilizce eğitimi verilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı, yabancı dil bilen personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla bu 17 dilde 3 ile 32 hafta süreyle değişik seviye ve özellikte 32 farklı dil kursu icra edilmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde Gürcistan, Çin, Kazakistan, Kore, Libya, Moğolistan ve Suudi Arabistan gibi dost, kardeş ve müttefik 11 farklı ülkenin silahlı kuvvetleri mensubu 111 misafir askeri personele Türkçe eğitimi verilmektedir. Yabancı dil kurslarında hedefimiz Milli Savunma Bakanlığı personelinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne göre ülkemizi yurt dışında temsil edebilecek, hareket ortamlarında görev yapabilecek seviyeye getirmektir" dedi.

'KURUMUMUZDA AĞIRLIKLI OLARAK İLETİŞİMSEL DİL ÖĞRETİMİ VE YAKLAŞIMI BENİMSENMEKTEDİR'

Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Batı Dilleri Bölüm Başkanlığı'nda görevli İngilizce Öğretim Görevlisi Üsteğmen Aslan Akar, "Kurumumuz ağırlıklı olarak iletişimsel dil öğretimi ve yaklaşımını benimsemektedir. Dilin yalnızca yapılar bütünü değil, aynı zamanda bir iletişim aracı olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz. Öğrencilerimizin gerçek hayat iletişim senaryolarında dil kullanımlarını teşvik etmekteyiz. Gerçek yaşam diyaloglarına dayalı görevler ve otantik materyaller kullanmaktayız. Böylece öğrenciler sadece dil-bilgisayar doğruluk değil, aynı zamanda dili bağlamına ve ihtiyaçlarına göre kullanım becerisi de kazanmaktadır. Haftalık ders saatlerimiz dilin temelini oluşturan 4 beceri baz alınarak yapılandırılmıştır Dinleme, yazma ve okuma becerilerinin yanı sıra kültürel içerikler ve hedef dilin konuşulduğu ülkelere ait bilgiler de ders içeriklerine entegre edilmiştir. Her beceri, haftalık ders planına göre işlenmektedir. Tüm diller için belirli bir müfredata sahibiz. Her dil için farklı kitaplar ve materyaller kullanılsa da, temel kazanımlar tüm dillerde aynı hedeflere dayalı olarak planlanmıştır" şeklinde konuştu.

'36 HAFTA SONUNDA ÖĞRENCİLER FRANSIZCA DİLİNDE B1 DÜZEYİNDE İLETİŞİMSEL YETERLİLİĞİ KAZANMAKTADIR'

Öğrencilerin dile maruz kalmalarının eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirten Fransızca Öğretim Görevlisi Yüzbaşı Esra Koca, "Bu yoğun program sayesinde öğrenciler aktif olarak pratik yapma imkanına sahiptir. 36 hafta sonunda öğrenciler Fransızca dilinde B1 düzeyinde iletişimsel yeterliliği kazanmaktadır. Dilsel maruziyetin sürekliliği, özellikle telaffuz ve akıcılık gelişimi açısından büyük fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda dil eğitimleri haftanın belirli günlerinde yabancı öğretim elemanları tarafından da desteklenmektedir" dedi.

'ÇOK İYİ DERECEDE YABANCI DİL BİLMENİN NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ'

Yüksekokulda eğitim gören Harbiyeli öğrenci Esmanur Sarıkamış, "Bizler mavi göklerin çelik kanatlarıyız. Hava kuvvetlerinde görev yapan pilotların her yönüyle iyi eğitimli olması gerekmektedir. Subay olduktan sonra icra edeceğimiz görevlerde çok iyi derecede yabancı dil bilmenin ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz" dedi.

'BURADA ALDIĞIMIZ YABANCI DİL EĞİTİMİ İLE GELECEKTE ALACAĞIMIZ ULUSLARARASI GÖREVLERE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ'

Yabancı dil eğitimi ile gelecekte alacakları uluslararası görevlere hazırlandıklarını belirten Harbiyeli öğrenci Enes Emircan Dertlioğlu, "Türk Kara Kuvvetleri gerek NATO bünyesinde gerek barışı destekleme harekatlarında dünyanın birçok bölgesindeki üstün başarılarıyla diğer ordulara örnek olmaktadır. Bu görevlerde farklı yabancı dillere etkinlikle kullanabilen subaylara duyulabilen ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bizler burada aldığımız yabancı dil eğitimi ile gelecekte alacağımız uluslararası görevlere en iyi şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.