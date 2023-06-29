TSK Mehmetçik Vakfı Şehit ve Gazi Ailelerine Kurban Eti Dağıttı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı tarafından şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıtımı yapıldı. Vakıf görevlileri, Sincan Lale Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi yakınlarıyla bayramlaştı ve hediye paketlerini dağıttı. Vakfın Bağışlar Müdürü emekli Jandarma Albay Sedat Uzuncezar, her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kurban eti dağıtımı yaptıklarını belirtti. Kurban etleri Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit yakını, gazi ve ailelerine gönderildi. Ayrıca kesim merkezlerine davet edilen şehit yakını, gazi ve aileleriyle bayramlaşma etkinlikleri düzenlendi. Mehmetçik Vakfı, şehit yakını, gazi ve ailelerini bir araya getirerek onlara destek oluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Mehmetçik Vakfınca, şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıtımı yapıldı.

Sincan Lale Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vakıf görevlileri, şehit ve gazi yakınlarıyla bayramlaştı, hazırlanan kurban etinin de bulunduğu hediye paketlerinin dağıtımı yapıldı.

Vakfın Bağışlar Müdürü emekli Jandarma Albay Sedat Uzuncezar, TSK Mehmetçik Vakfının her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da gerek kurye yoluyla gerek ziyaretlerle şehit yakını, gazi ve ailelerine kurban eti dağıtımı yaptığını söyledi.

Vakfın, 1995'ten itibaren vekaleten kurban temini ve kesimi yaptığı bilgisini aktaran Uzuncezar, kurban etlerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit yakını, gazi ve aileleri ile bağışçılara gönderildiğini ifade etti.

Kesim merkezlerinin 100 kilometre yarıçapında ikamet eden şehit yakını, gazi ve ailelerinin, uygun mekanlara bayramlaşmak için davet edildiğini anlatan Uzuncezar, etkinliğe katılanlarla bayramlaştıklarını ayrıca taleplerini aldıklarını ve çocuklarına hediye verdiklerini aktardı.

Bayramlaşmaya katılamayan yaşlı, hasta ve engelli şehit yakını, gazi ve aileleri ise evlerinde ziyaret ettiklerini ifade eden Uzuncezar, karma dağıtım yöntemiyle taze etin sıcak yaz günlerinde bozulmadan şehit yakını, gazi ve ailelerine ulaştırılmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.

"Mehmetçik Vakfı, bizler için büyük bir değerdir"

Irak'ın kuzeyinde 1997'de girdiği çatışmada el bombasının patlaması sonucu gözlerini kaybeden gazi Ahmet Diken, Mehmetçik Vakfının bu tür etkinliklerle şehit yakını, gazi ve ailelerini bir araya getirdiğini belirterek "Mehmetçik Vakfının bizler için hazırladığı bu etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizi bir araya getiren vakıf yöneticilerine, çalışanlarına teşekkürü borç biliriz. Mehmetçik Vakfı, bizler için büyük bir değerdir. Vatanını, milletini, bayrağını seven herkesin sahip çıkması, sahiplenmesi gerekiyor." dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde Antakya'daki evi yıkıldığı için Ankara'ya geldiğini belirten Diken, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her yeri, her karış toprağı bizim için vatan, bizim için doğduğumuz şehirdir. Nasipte bu varmış, depremden geri kalan aile bireylerimizle Ankara'da hayata kaldığımız yerden devam ediyoruz." diye konuştu.

Van'da vatani görevini yaptığı esnada gazi olan Ahmet Budak da bayramlaşma etkinliğine 5 yaşındaki oğlu Resul Bilal Budak ile katıldı.

Mehmetçik Vakfının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten gazi Budak, "Her bayramda bizi arıyorlar, hediyeler gönderiyorlar. Bize yalnız olmadığımız duygusunu yaşattıkları için onlara teşekkür ediyorum." sözleriyle duygularını aktardı.