TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa'da mevlit okuttu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla Bursa'daki tarihi Ulu Cami'de mevlit okuttu.

TSK Mehmetçik Vakfınca Ulu Cami'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla, Mustafa Kemal Atatürk, şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için teravih namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Camide, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Camiye gelen vatandaşlara lokum ve takvim dağıtıldı.