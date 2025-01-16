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Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

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Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmenin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki savunmaları başladı. Teğmenler yemin töreni sonrasında komutanlığa gelirken uzun zaman sonra ilk kez kameralara yansıdı.

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve avukatları, saat 13.35'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI DA SALONDA

YDK'da saat 14.00'te sözlü savunmalarına başlanan teğmenlerin avukatları arasında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da bulunuyor. Teğmenler ve avukatları, sözlü savunmalarını fotoğraf ve video ile de destekleyecek. Bu amaçla, savunmaların alınacağı salona, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan projeksiyon cihazları yerleştirildi. Avukatlar görselleri, Kurul saatinden önce salona ulaştırdı.

Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

TÖREN GÜNÜNE AİT GÖRÜNTÜLER İZLETİLECEK

Savunmalarda, tören gününe ilişkin fotoğraf ve videolar izletilerek, teğmenlerin, "resmi tören"in tamamlanmasının ardından yaptıkları resmi olmayan etkinliklerde "subay andını" okudukları, bunun da emre aykırılık oluşturmayacağı tespiti öne çıkarılacak. Konuyla ilgili eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin yanı sıra diğer hukukçuların hazırladığı ve teğmenlerin eylemlerinin "TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum, davranış, ağır suç veya disiplinsizlik teşkil etmediği" tespitini içeren ve dün YDK'ya sunulan iki hukuki mütalaaya da savunmalarda yer verilecek.

3 KOMUTANIN SAVUNMASI DA BAŞLADI

Bu arada, teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutanın savunması da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda saat 14.00'te alınmaya başlandı.

Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

KURULLARIN KARARLARI 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE AÇIKLANACAK

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" veya "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı" kararlarından biri veriliyor. Kurulların kararları, 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanarak, tebliğ edileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekçeli kararın, hazırlanması ve onaylanmasının ardından kamuouyuyla paylaşılacağını bildirdi. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen "Silahlı Kuvetlerden ayırma" cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (45)

Haber YorumlarıJokerAllame:

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ

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Haber YorumlarıMurat Sari:

Ülke ne hale geldi ya.. Mustafa Kemal'i askerliyiz demek suç oldu...

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Haber YorumlarıJokerAllame:

FİKİRLER ÖLMEZ:) TEĞMENLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

ülke ne hale geldi apo gelsin meclise diyenler makamlarında otursun Mustafa Kemal'in askerlerimiz diyenler ifadeye cagirilsın yazıklar olsun ne diyelim

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Haber YorumlarıHaydo:

Mustafa Kemaller bitmez…

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Haber YorumlarıSMMM:

RECEBİN ASKERLERİYİZ Mİ DİYECEKLERDİ

Yorum Beğen56
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Haber YorumlarıMehmet Çarşıbaşı:

Keskin sirke küpüne zarar verir derler...Ne vardı diplomanızı alıp, kutsal Mesleğinizi icra etmeye başlasaydınız... Ne oldu,sanki çok mu iyi oldu. Oh olsun sizlere.Sanki sadece Sizler Mustafa Kemal'in askerlerisiniz...Hadi gelsin de kurtarsın sizi...

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Haber YorumlarıAliya:

Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusudur. Bu ülkenin yüzde 90 nı sever. Ama burda niyet farklı. Askerî hegomanya bitmiştir. Atatürk'ün getirdiği demokrasi vardır. Demokrasiyi tehdit eder nitelikte askerlerin bu tür davranışları tehlike arz eder.

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıAlaeddin Genç:

Tayyip Erdoğanın askerleyiz deselerdi, şimdiden Generallik kesindi ama,üzülerek söylüyorum Teğmenleri İhraç edecekler ordudan.

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Teğmen ler onurumuzdur.

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