TSK, Dalaman'daki Orman Yangınına Helikopterlerle Müdahale Ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 5 helikopterin katıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Dalaman'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 5 helikopterin de katıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınını, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 5 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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