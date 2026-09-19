Trump, yapay zeka yarışında ABD'yi önde tutmak için 'Yapay Zeka Çarı' atayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu ve başına bir "Yapay Zeka Çarı" atayacağını açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka teknolojisinde dünyanın daima ilk sırasında kalmak için "Yüksek IQ sahibi bir yapay zeka çarı" atayacağını duyurdu.

"Yapay zeka bir sonraki sanayi devrimi veya internet çağı niteliğindedir ancak çok daha büyük ve etkili olacak, muhtemelen ülkemizin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 25'i kadar bir büyüklüğe ulaşacaktır." sözlerine yer veren Trump, ABD'nin bu yarışta Çin dahil diğer ülkelerin önünde olduğunu ileri sürdü ve bu durumu korumaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Trump, "Bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek ya da sekteye uğratmayacağız. Aksine büyürken ona sahip çıkacağız, destek olacak ve onu takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Bu amaçla ilk dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarıya imza atan Uzay Kuvvetleri'ne (Space Force) benzer şekilde bir yapay zeka gücü (AI Force) oluşturuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllar boyunca, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi, azil süreci, küresel ısınma, erkeklerin kadın sporlarında yer alması gibi konularla gündemin meşgul edildiğine işaret eden Trump, Demokratların şimdi de yapay zeka çalışmalarını yok etme girişimini devreye soktuklarını savundu.

Trump ayrıca, "Tıpkı çok daha geniş bir şüphe alanını kapsadığı için 'küresel ısınma' terimini "iklim değişikliği' olarak değiştirmeleri gibi şimdi de doğrudan yapay zekayı hedef alıyorlar." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA