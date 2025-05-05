Trump, Yapay Zeka ile Üretilen 'Papa' Görseline İlişkin Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin "Papa" gibi gösterildiği yapay zeka görseliyle bir ilgisinin olmadığını ve nereden geldiğini bilmediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve Amerikan futbolu oyuncu seçmelerinin yeniden Washington'da yapılacağını açıkladığı törende gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, kendisinin "Papa" gibi resmedildiği ve yapay zeka tarafından üretilmiş bir görselin Katolik dünyasında rahatsızlık yarattığıyla ilgili bir soruya yanıt verdi ve "yalan haber" medyasının konuyu bu şekilde çarpıttığını savundu.

Trump, "Benim bununla hiçbir ilgim yok. Birisi benim Papa gibi giyindiğim bir fotoğrafımı uydurmuş ve internete koymuş. Bunu yapan ben değilim. Nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, söz konusu görselin bir "şaka" olduğunu ve paylaşımının Katolikler arasında dini bir rahatsızlık konusu olmasını gerektirecek bir şey olmadığını savundu.

Trump, muhabirin, "Ama bu görsel Beyaz Saray hesabından da paylaşıldı." şeklindeki ilave sorusuna ise "Bırak bunları. Sadece biri eğlenmek için yapmış, sorun değil. Biraz eğlenmek lazım, değil mi?" şeklinde karşılık verdi.

Hafta sonu, ABD Başkanı Trump'ı "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş bir fotoğraf, Trump Truth Social hesabından paylaşılmış, daha sonra Beyaz Saray'ın resmi X hesabı da aynı görseli paylaşmıştı.