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Trump, Hasidik Hahamları Oval Ofis'te Ağırladı

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ABD Başkanı Donald Trump, 1979'dan beri Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırlayan ilk başkan oldu. Görüşmede hahamlar, İsrail ilişkilerine dair eleştirel bir mektup sundu; Başkan Yardımcısı Vance, Kushner ve Dışişleri Bakanı Rubio da hazır bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 1979'dan bu yana Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ilk kez ağırladı.

İsrail basınında yer alan habere göre Trump, Beyaz Saray'da bir grup Hasidik Yahudi hahamını ağırladı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da hahamlarla görüştüğü belirtildi.

Ayrıca sosyal medyada hahamların, ABD yönetiminin İsrail'le ilişkilerini eleştiren mektubu da Trump'a sundukları öne sürüldü.

Beyaz Saray'daki bu görüşme, 1979'dan bu yana bir ABD başkanının Hasidik hahamlarla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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