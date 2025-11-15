Haberler

Trump, Venezuela'ya Saldırı Planları Hakkında Net Bir Yanıt Vermedi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik olası saldırı planları hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, uyuşturucu kaçakçılığını engellemeye yönelik başarılı adımlar attıklarını belirtti. Trump, Venezuela'daki durumla ilgili askeri seçeneklerin gündeme geldiğini ancak açık bilgi vermekten kaçındığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik olası saldırı planı konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, "Ne olacağını size söyleyemem ancak uyuşturucunun ülkeye (ABD'ye) girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik." dedi.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Venezuela'ya yönelik herhangi bir saldırı planına karar verip vermediğine ilişkin sorulara net yanıtlar vermekten kaçındı.

"Neler olacağını size söyleyemem ama bazı fikirler var." değerlendirmesini yapan Trump, kendileri için ABD'ye uyuşturucu girmesini engellemeye yönelik adımların değerli olduğunu söylemekle yetindi.

Trump ayrıca, bu konuda Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerle de yakın temasta olduklarını ve bu çabalarının ardından ABD'ye giren uyuşturucunun önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Trump ayrıca, bu konuda Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerle de yakın temasta olduklarını ve bu çabalarının ardından ABD'ye giren uyuşturucunun önemli ölçüde azaldığını söyledi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, Başkan Trump'a, Venezuela topraklarına saldırı dahil "güncellenmiş askeri seçenekleri" sunduğu iddia edilmişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
