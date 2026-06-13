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Trump, ABD Ordusu'nun, Suç Örgütü Tren de Aragua Lideri Niño Guerrero'yu Etkisiz Hale Getirdiğini Açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela merkezli Tren de Aragua suç örgütünün lideri 'Niño Guerrero'nun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonun ABD Güney Komutanlığı koordinasyonuyla gerçekleştiğini belirten Trump, örgütü 'dünyanın en kanlı terör örgütlerinden biri' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Güney Komutanlığının (SOUTHCOM) talimatı doğrultusunda düzenlediği operasyonla Venezuela merkezli suç örgütü Tren de Aragua'nın lideri Hector Rusthenford Guerrero Flores'in, bilinen adıyla "Niño Guerrero"nun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Tren de Aragua'yı "dünyanın en kanlı terör örgütlerinden biri" olarak nitelendirerek, operasyonun hızlı ve ölümcül şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Eski Başkan Joe Biden dönemindeki sınır politikalarını eleştiren Trump, yasa dışı göç ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin Amerikan vatandaşlarının güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Trump, seçim kampanyası sürecinde suç örgütleriyle mücadele ve mağdur ailelere adalet sağlama sözü verdiğini hatırlattı.

Operasyonun Venezuela'daki yetkililerle yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini ifade eden Trump, Tren de Aragua mensuplarının artık Venezuela'da ya da başka bir ülkede güvenli bir sığınağa sahip olmadığını belirtti. Trump, göreve dönüşünün ardından Tren de Aragua'yı yabancı terör örgütü olarak tanımladığını, binlerce suçlunun sınır dışı edildiğini ve kartellere karşı kapsamlı mücadele başlatıldığını kaydederek, suç örgütlerine yönelik operasyonların süreceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
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