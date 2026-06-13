Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için '3 ay sınırı' geliyor

Ak Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen 12. Yargı Paketi'nin detayları netleşmeye başladı. Paketin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri ise yargılamaların hızlandırılmasına yönelik adım oldu.

DURUŞMALAR EN FAZLA 3 AY SONRAYA VERİLECEK

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre, taslakta yer alan düzenlemeyle mahkemelerde duruşmalar arasındaki uzun bekleme sürelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yurt dışından bilgi ve belge talep edilmesi gibi zorunlu ve istisnai durumlar hariç olmak üzere, duruşmaların en fazla 3 ay arayla yapılması öngörülüyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde davaların daha hızlı ilerlemesi ve vatandaşların adalet süreçlerinde yaşadığı zaman kaybının azaltılması hedefleniyor.

MEMURLARA VERİLEN CEZALAR ERTELENMEYECEK

12. Yargı Paketi'nde kamuoyunu ilgilendiren başka önemli başlıklar da bulunuyor. Taslağa göre, kamu görevlilerinin kötü muamele gibi suçlardan aldığı 2 yıla kadar olan cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının sınırlandırılması planlanıyor.

MİRAS DAVALARINA YENİ DÜZENLEME

Ortaklığın giderilmesi yoluyla satışa çıkarılan taşınmazlarda ilk ihalenin yalnızca mirasçılara açık yapılması da paketin dikkat çeken maddeleri arasında yer alıyor. İlk ihalede satış gerçekleşmezse ikinci ihale herkese açık olacak.

VESAYET ALTINDAKİLERİN MALLARI İNTERNETTEN SATILACAK

Paket kapsamında ayrıca vesayet altındaki kişilerin mallarının satış süreçlerine yönelik düzenleme yapılması öngörülüyor. Buna göre satışlar daha şeffaf hale getirilerek internet üzerinden herkese açık şekilde gerçekleştirilecek.

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