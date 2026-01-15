Haberler

ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile gerçekleştirdiği toplantının olumlu geçtiğini ve Venezuela yönetimiyle işbirliklerinin iyi ilerlediğini söyledi. Ayrıca, Venezuela'daki seçimlerin zamanı konusunda henüz bir takvim olmadığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump ile Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun bir araya geldiğini ve Venezuela'daki mevcut yönetimle iyi bir işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Venezuela'daki son duruma ve Trump-Machado görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın an itibarıyla Venezuelalı muhalif lider Machado ile basına kapalı toplantıda bir araya geldiğini kaydeden Leavitt, Trump'ın bu görüşmenin çok olumlu geçmesini beklediğini vurguladı.

Leavitt ayrıca, Trump'ın, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar saygınlığının ve gücünün olmadığı" yönündeki düşüncesinin halen geçerli olduğunu da söyledi.

Görüşmenin devam ettiğini belirten Leavitt, görüşmeden çıkacak sonucun kamuoyuna yansıyacağını kaydetti.

Venezuela yönetimiyle iyi anlaşıyoruz

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump yönetimi ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti arasındaki mevcut ilişkinin çok iyi ilerlediğini belirterek, "Rodriguez yönetiminin oldukça işbirlikçi davrandığını" söyledi.

Trump'ın Rodriguez ile bu hafta içinde doğrudan telefonda görüştüğünü anımsatan Leavitt, "Şimdiye kadar ABD ve Başkan'ın tüm talepleri ile isteklerini karşıladılar. Bayan Rodriguez ve Venezuela'nın işbirliği sayesinde 500 milyon dolarlık bir enerji anlaşması gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.

Rodriguez'in Venezuela'daki bazı siyasi tutukluları serbest bırakacağına da atıf yapan Leavitt, "Bu hafta beş Amerikalı da serbest bırakıldı. Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor." dedi.

Trump, Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını istiyor

Öte yandan Leavitt bir soru üzerine, ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını halen istediğini ve bu politikasına bağlı olduğunu vurguladı.

Leavitt, seçimlerin ne zaman yapılabileceği konusunda ise henüz bir takvimin oluşmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi

Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi