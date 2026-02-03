ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Beyaz Saray'da görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da yaklaşık 2 saat süren bir basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Trump'ın Kolombiya'yı 'kokain üretip ABD'ye gönderdiği' şeklindeki suçlamaları gündemde.
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada, Trump ile Petro arasındaki görüşmeye ilişkin bir kare paylaşıldı.
Yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtilen basına kapalı görüşmeye ilişkin Başkan Trump'ın bir açıklama yapması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, Kolombiya'ya "kokain üretip ABD'ye gönderiyor" şeklinde suçlamalar yöneltmişti.
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel