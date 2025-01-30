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Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

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ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki hava kazasında uçak ve helikopterde bulunan 67 kişinin tamamının öldüğünü duyurdu. Trump kazanın neden gerçekleştiğini bilmediklerini belirtirken; "Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var" ifadelerini kullandı.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Kazanın ardından kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, uçak ve helikopterde bulunan 67 kişinin tamamının öldüğünü duyurdu.

"NEDENİNİ BİLMİYORUZ AMA FİKİRLERİM VAR"

Trump ulusa seslenirken yaptığı açıklamada, "Acı dolu bir günde sizlere sesleniyorum. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var. Kokpit kayıtlarını dinledim, gerçekten korkutucu" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca ordunun başkent Washington DC'deki uçak kazasıyla ilgili detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı. ABD Başkanı uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını da belirtti.

HELİKOPTER PİLOTUNU SUÇLADI

Kaza sırasında havanın açık olduğunu ve helikopterin uçağı görebildiğini belirten Donald Trump, kazada helikopter pilotlarında sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hava Hava trafik kontrolörlerinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ABD Başkanı "Bazı mesleklerde zeka easa alınmalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düşmüştü.

Kaza anından alınan son konum verileri, uçak ile helikopterin çarpıma noktasının deniz seviyesinden yaklaşık 92 metre yükseklikte olduğunu göstermişti.

Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıOrhan Bilgiç:

İnşallah Amerika artık gün yüzü görmeyecek. Yeryüzünde nice zulüm yaptınız ve müslüman kanı döktünüz. Saltanatınız yıkılmasına az kaldı. Ne tramp netenyahu yu nede netenyahu tramp ı kurtaramaz

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Haber YorumlarıAli Kerem:

eden bulur daha dünyada ne acılar çekeceksiniz abd haritadan silinecek

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

eeee neymiş fikirleri

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Haber YorumlarıMetin karayel :

Abd Suriye den çıkmamak için bahane üretiyor

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

sahte UFO İstilası

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Haber YorumlarıVll. Murat:

Deaş demesin buna da mk

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Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP'nin işidir milli güvenlik sorunudur CHP ve yandaşları vesselam

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Fikirde varmış fikirsizde

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