Trump, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a hazirandaki seçimlerde desteğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı överek 7 Haziran'daki parlamento seçimlerinde kendisine tam destek vereceğini açıkladı. Trump, Paşinyan'ın ülkesini güçlü ve güvenli hale getirdiğini belirtti.

Paşinyan'ın "harika bir dost ve lider" olduğunu ifade eden Trump, onun ülkesini "güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hale getirdiğini" vurguladı.

Trump, "Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kısa süre önce Ermenistan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, bu ziyarette her iki ülke adına "önemli anlaşmalarda ilerleme sağlandığına" değindi.

Trump, ABD ve Ermenistan'ın yakında, Kafkasya'nın güneyini "dönüştürecek" ve Amerikan enerji şirketlerinin Orta Asya'dan ABD'ye kadar uzanan bir erişim sağlamasına yardımcı olacak "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası"nın temelini birlikte atacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Trump paylaşımının devamında, "Nikol'un yardımıyla, ABD'yi, Ermenistan'ı, güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı, daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız. Ermenistan'ı tekrar büyük yap." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
