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Trump: "İran bana suikast girişiminde bulunursa, ordu İran'ı tamamen yok etmeye hazır"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine suikast düzenlemesi halinde ABD ordusunun İran'ı tamamen yok etmeye hazır olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Abd Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik suikast düzenlemesi veya böyle bir girişimde bulunması halinde ABD ordusunun İran'ı "tamamen yok etmeye hazır" olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevdeki ABD başkanına yönelik olası bir suikast tehdidine değinerek, böyle bir durumda ABD'nin askeri karşılığının çok ağır olacağını ifade etti.

Abd Başkanı, "İran İslam Cumhuriyeti'nin görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana, suikast düzenlemesi ya da buna teşebbüs etmesi halinde İran'a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunuyor. Bunları derhal binlercesi takip edecek." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ordusuna gerekli talimatların verildiğini belirterek, ordunun bir yıl süreyle, gerekmesi halinde bu sürenin uzatılması kaydıyla, İran'ın tüm bölgelerini "tamamen yok etmeye ve imha etmeye hazır, istekli ve muktedir" olduğunu savundu.

Paylaşımını "Allah'a hamdolsun" ifadesiyle tamamlayan Trump, İran'a yönelik uyarısını yineledi.

Kaynak: AA / Can Hasasu
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