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Biden yönetimi çıkarmıştı! Trump, Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine ekledi

Biden yönetimi çıkarmıştı! Trump, Husileri yeniden
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Joe Biden yönetimi, 2021 yılında Yemen'de insani durumun kötüleşmesini öne sürerek Husileri terör örgütü listesinden çıkarmıştı. 20 Ocak'ta bayrağı devralan yeni başkan Donald Trump, başkanlık kararnamesiyle İran destekli Husileri yeniden "terör örgütleri" listesine aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" örgütünü yeniden "terör örgütleri" listesine ekledi.

HUSİLER YENİDEN "TERÖR" LİSTESİNDE

ABD Başkanı Trump, başkanlık kararnamesiyle Yemen'de İran destekli Husileri yeniden "terör örgütleri" listesine aldığını duyurdu. Trump, açıklamasında, 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini, ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.

HUSİLERİN KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILARI KARARDA ETKİLİ OLDU

İran'ın çeşitli yollarla "terör aktivitelerini" bölgeye yaydığını ve Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" adlı örgütün de bu kapsamda kullanıldığını savunan Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları dolayısıyla bu örgütün artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti.

30 GÜN İÇİNDE EKLENECEK

Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.

2021 YILINDA LİSTEDEN ÇIKARILMIŞLARDI

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti. Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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