Trump, Venezuela'da devlet başkanlığı görevini geçici üstlenen Rodriguez'i tehdit etti Açıklaması

Trump, Venezuela'da devlet başkanlığı görevini geçici üstlenen Rodriguez'i tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i Maduro'dan daha ağır bir bedel ödemekle tehdit etti. Venezuela'daki durum hakkında açıklamalarda bulunan Trump, ülkenin başarısız olduğunu savundu ve Grönland'daki stratejik durumla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici devlet başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i "Maduro'dan daha ağır bedel ödemekle" tehdit etti.

The Atlantic dergisine mülakat veren Trump, Rodriguez'in ABD'nin isteklerine uyması gerektiğini ifade etti.

Trump, Venezuela'da devlet başkanlığı görevini geçici olarak üstlenen Rodriguez hakkında, "Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek." dedi.

Venezuela'nın "cehenneme döndüğünü" ve "başarısız bir ülke" olduğunu savunan Trump, "(Venezuela'da) Yeniden inşa ve rejim, ne derseniz, şu anda eldekinden daha iyidir. Daha kötüye gidemez." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin müdahale edeceği "son ülkenin Venezuela olmayacağına" işaret ederek Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrildiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya askeri müdahalenin Grönland için ne anlama geleceğine ilişkin soruya, bunu kendilerinin incelemesi gerekeceği yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın söylediklerini yaptığına" dair ifadeleri ve kendisinin daha önce Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruyu Trump, "Marco bana çok cömert davrandı. O zaman Grönland'dan bahsetmiyordum ancak Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var." diye cevapladı.

Trump, Venezuela'da istediği yeniden inşa ve rejim değişikliğinin daha önce Irak'ta karşı çıktığı benzer çabalardan farkına ilişkin "Irak'ı ben yapmadım. O (Eski ABD Başkanı George) Bush'tu. Bunu Bush'a tekrar sormanız gerekiyor çünkü Irak'a hiç gitmemeliydik. Bu, Orta Doğu felaketini başlattı." dedi.

Daha önce ABD'nin, Batı Yarımküre'deki hakimiyetine ilişkin açıklamaları hakkında Trump, Maduro'nun alıkonulması kararının "yalnızca coğrafi sebeplerle alınmadığını" savundu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel


