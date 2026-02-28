Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı… Beyaz Saray: Trump, Körfez Ülkelerinin Liderleri ve NATO Genel Sekreteri ile Görüştü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşerek ulusal güvenlik konularını ele aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın durumu sürekli olarak izlediğini açıkladı.

(ANKARA) - Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüğünü açıkladı.

Leavitt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın gece boyunca Florida'daki Mar-a-Lago'da ulusal güvenlik ekibiyle birlikte gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Açıklamaya göre Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, saldırılardan önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kongre'ye bilgilendirme yapmak amacıyla "Sekizler Grubu" (Temsilciler Meclisi ve Senato'daki üst düzey istihbarat ve parti liderlerinden oluşan grup) üyelerini aradığını ve sekiz üyeden yedisine ulaşılarak brifing verildiğini ifade etti.

Leavitt, Trump ve ulusal güvenlik ekibinin gün boyunca durumu yakından izlemeye devam edeceğini kaydetti.

