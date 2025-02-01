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Donald Trump: Somali'de üst düzey DEAŞ üyesini öldürdük

Donald Trump: Somali'de üst düzey DEAŞ üyesini öldürdük
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ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonun sivillere zarar vermeden gerçekleştirildiğini belirten Trump, eski Başkan Joe Biden'ı eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesinin operasyonla öldürüldüğünü bildirdi.

Söz konusu üst düzey örgüt üyesinin mağarada saklandığını ve ABD ile müttefiklerini tehdit ettiğini belirten Trump, kendisinin talimatı doğrultusunda sabah yapılan nokta atışı hava saldırısıyla üst düzey örgüt üyesi ile başka teröristlerin öldürüldüğünü ifade etti.

"BİDEN İŞİ BİTİREMEDİ, BEN YAPTIM"

Trump, saldırıda sivillere hiçbir zarar verilmediğini belirterek, "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırı planlayıcısını takip ediyor. Ancak Biden ve ahbapları hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi. Ama ben yaptım." ifadesini kullandı.

Bu operasyonun DEAŞ ve Amerikalıları tehdit eden herkese önemli bir mesaj verdiğini kaydeden Trump, "Sizi buluruz ve sizi öldürürüz" dedi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmin Tas:

DEAS PKK YPG yi siz İslam düşmanları kurdu Müslümanları yok etmek için bu teröristlerin bir tanesi İsrail e saldırmaz bunların ipleri İsrail'in elinde bu zavallılar da devlet kuracaz diyorlar bilmiyorlar ki ABD İsrail bunları kullanıp atacak

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