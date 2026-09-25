Trump, Şi ile Beyaz Saray'da 'muazzam ilerleme' kaydettiklerini açıkladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik." dedi.

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi Peng Liyuan'ı Beyaz Saray'da çay partisinde ağırladı.

Şi'nin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, görüşmelerde her iki ülke için de son derece olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

ABD Başkanı, "Bu harika iki insanın yaptığı ziyaretten gerçekten büyük keyif aldık. (İlişkilerde) Muazzam ilerlemeler kaydettik. Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik." dedi.

Amerikan çiftçilerinin memnun olacağı bazı somut konuları da ele aldıklarını aktaran Trump, ziyaretin her iki ülke için de çok verimli bir ziyaret olduğunu vurguladı.

"Bu ilişkinin geleceği daha da parlak olacaktır"

Çin Devlet Başkanı Şi de Trump'ın Beyaz Saray'da "kusursuz" bir şekilde kendilerini ağırlamış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şi, "Her şey en üst düzeyde mükemmellikle gerçekleştirildi, her bir küçük ayrıntıda bile özen gösterildi ve bunun için çok minnettarım." dedi.

Trump ile kendisini "Çin-ABD ilişkileri gemisinin rotasını çizen iki kaptana" benzeten Şi, "Başkan, mayıs ayında Çin'i ziyaret ettiğinde stratejik istikrar temelli yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurma vizyonu üzerinde mutabık kalmıştık. Bu sefer, bu vizyona yeni bir boyut daha ekleme konusunda anlaştık. Yani bu ilişkinin saygı, adalet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrar temelli yapıcı bir ilişki olacağı konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

"Bu ilişkinin geleceği daha da parlak olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Şi, 2026'nın kalan kısmında Trump ile iki ayrı zirvede daha bir araya gelme fırsatı olacağını belirtti.

Trump, kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılacağını kaydederken, Şi de aralık ayında Miami'de yapılacak G-20 Zirvesi'nde Trump ile yeniden görüşeceğini bildirdi.

Trump, Şi ile İran konusunu da görüştüklerini söyledi

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi, Beyaz Saray'daki programlarının ardından Ulusal Arşivleri ziyaret etti.

Burada iki lider, ABD'nin kuruluş dönemine ait bazı tarihi belgeleri yakından incelerken zaman zaman sohbet etti.

Binadan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Şi ile ne konuştukları sorusuna, "Sadece tarihlerimizi karşılaştırıyorduk. Bizimki 250 yıllık, bu harika bir şey ve bununla gurur duyuyoruz. Onların tarihi ise 6 bin yıllık. 6 bin ile 250 arasında küçük bir fark var, ama biz 250 yılımızla çok gurur duyuyoruz." diye karşılık verdi.

Şi ile yaptıkları toplantılar için "harika" ifadesini kullanan Trump, İran ve Hürmüz Boğazı hakkında konuşup konuşmadıkları sorusuna, "Konuştuk. Bence harika iş çıkaracağız." dedi.

Kaynak: AA