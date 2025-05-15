Trump: 'Putin ile buluşmadan Ukrayna'da ilerleme olmaz'

Trump: 'Putin ile buluşmadan Ukrayna'da ilerleme olmaz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeden Ukrayna konusunda herhangi bir ilerleme olmayacağını belirtti. Trump, Katar'daki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti.

- Trump: "Putin ve ben bir araya gelene kadar Ukrayna konusunda hiçbir şey olmayacak"

ABU DABİ - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna konusunda hiçbir şey olmayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar temaslarını tamamladı. Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçmek üzere Air Force One uçağına binerek ülkeden ayrıldı. Uçakta gazetecilere konuşan Trump, kendisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeden barış görüşmelerinde herhangi bir ilerleme olmayacağını işaret etti. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki Ukrayna görüşmelere katılmayacağının netleşmesine yönelik, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak. Belli ki gitmeyecekti. Gidecekti ama benim de gideceğimi düşünüyordu. Ben orada olmazsam o da gitmeyecekti. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, o ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olacağına inanmıyorum. Ama bunu çözmek zorundayız, çünkü çok fazla insan ölüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren 'taht' diyaloğu: İkinci eş için

Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.