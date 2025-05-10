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Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın "Onlar durursa biz de dururuz" açıklamasından kısa bir süre sonra, Asya'dan sevindiren haber geldi. ABD Başkanı Trump, Pakistan ve Hindistan arasında ateşkese varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle Hindistan ve Pakistan arasında günlerdir süren çatışmaların sona erdiğini açıkladı.

Truth Social hesabından bir mesaj paylaşan Trump, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda bir ateşkese varıldığını açıkladı. Trump, mesajında "Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. Trump, ayrıca "Her iki ülkeyi de sağduyu ve büyük zekalarını kullandıkları için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ 3 ÜLKE YÜRÜTTÜ"

Ateşkes kararının ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı "Ateşkes görüşmelerini ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye yürüttü" derken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı da ateşkesin yürürlüğe girdiğini doğruladı.

İLK HAMLE PAKİSTAN'DAN

Ateşkes kararı çıkmadan kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın çatışmalara son vermesi halinde ülkesinin de aynı adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Dar, "Onlar durursa biz de dururuz. Yıkım ve fonların boşa harcanmasını istemiyoruz. Hiçbir ülkenin hegemonyası olmadan barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi de saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (27)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Hindistan ezdi geçti ama.. :)

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Yorum Beğenme289
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Haber YorumlarıDemir Acer:

İnek sidigi düşkünü hindular elleri mahkum baktilar sinek gibi pakistan siha iha ve uçakları ni patir patır inriyor mike mike ateşkesi kabul ettiler başka seçenekleri yoktu.

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıKoray dinç:

İyi oldu çok şükür

Yorum Beğen120
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Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Hindistan saglam kayaya çarptı kaybeden fıransa oldu silah sanayisi zarar edecek uçakları çok rahat düştü hiç bir dünya ülkesi onları almaz çin çok kaarlı çıkacak byu kısa savaştan

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Haber YorumlarıOlay deneme:

baktı desteklediği ülke muz cumhuriyeti bi halt edemiyor

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Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıKara Ahmet:

5.6 ucak gidince g..yemedi ellam

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Haber YorumlarıSemih Serinkan:

zaten savaşmalarada büyük. ülkelerin kışkırtmaları yol açıyor sonrada arabulcu oluyorlar sanki sütten çıkma akkaşıklar olan gariban ve masumlara oluyor ülkeyi yöneten gerzeklerin umurundamı ölen onların çocukları olmuyor nasıl olsa onların götleri kıymetli

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bu zamanda savas mi olur hangi çağda yaşıyoruz savas boş hiçbir faydası yok abd iraka saldırdı abd şaha mi kalktı tuşla ukrayanaya saldırdı ne o oldu Rusya dünyanın en güçlü ülkesi mi oldu israil filistine saldırıyor başı göğe mi erdi savaş hiç kimseye faydası olmayan her iki tarafa da zarar veren seytan işi bir pisliktir

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

yemedi ??

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Allah'tan ABD nin başında akli salim bir başkan var birazda katkısı olmuş ateşkes konusunda, önceki bunak başkanları olsaydı o bölgede savaşın yayılması için elinden geleni yapardı.

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