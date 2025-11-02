Haberler

Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya hükümetine Hristiyanların öldürülmesine izin vermemesi gerektiği uyarısını yaparak, aksi takdirde ABD'nin yardımlarını durduracağını ve askeri seçenekleri gündeme getirebileceğini açıkladı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, "Eğer Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yönelik tüm yardımı ve desteği derhal durduracak. İslami teröristleri tamamen yok etmek için 'silahlar ateşlenerek' girebiliriz." dedi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı yazılı açıklama ile Afrika ülkesi Nijerya'yı sert ifadelerle hedef aldı.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Trump'un açıklamasında "Eğer Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yönelik tüm yardımı ve desteği derhal durduracak ve bu artık gözden düşmüş ülkeye, bu korkunç vahşetleri işleyen İslami teröristleri tamamen yok etmek için 'silahlar ateşlenerek' pekala girebilir" ifadelerini kullanarak ülkeyi tehdit etti.

"NİJERYA HÜKÜMETİ HIZLI HAREKET ETSE İYİ OLUR"

Trump ayrıca "Ben de bu vesileyle Savaş Bakanlığımıza olası eyleme hazırlanma talimatını veriyorum. Eğer saldırırsak, tıpkı terörist haydutların değerli Hristiyanlarımıza saldırması gibi, bu saldırı hızlı, acımasız ve tatlı olacaktır! Uyarı: Nijerya hükümeti hızlı hareket etse iyi olur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Trump, Nijerya'daki Hristiyanların ciddi bir tehlike altında olduğunu belirterek ülkeyi "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nijerya'da binlerce Hristiyan'ın radikal İslamcı gruplar tarafından öldürüldüğünü savunarak; "Bu durumun yalnızca Nijerya ile sınırlı olmadığını vurgulayan Trump, 'Eğer Hristiyanlar ya da başka herhangi bir grup Nijerya'da olduğu gibi katlediliyorsa, bir şeyler yapılmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri, bu tür vahşetler yaşanırken seyirci kalamaz. Dünyadaki büyük Hristiyan nüfusumuzu korumaya hazırız, istekliyiz ve muktediriz' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
