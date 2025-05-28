Trump, Netanyahu'ya İran ile Nükleer Müzakerelerde Dikkatli Olması İçin Uyardı

Trump, Netanyahu'ya İran ile Nükleer Müzakerelerde Dikkatli Olması İçin Uyardı
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundu. Trump, İran ile görüşmelerin iyi gittiğini ve olumlu sonuçlar beklediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, " İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir törende İran'la nükleer müzakerelerle ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve buradan olumlu bir sonucun çıkmasını umduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı, "Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?" şeklindeki bir soruya, "Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum." yanıtını verdi.

Netanyahu'ya nasıl uyarıda bulunduğuyla ilgili detaylara girmeyen Trump, bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı.

"İran ile çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini göreceğiz ama şu anda görüşmelerimiz iyi gidiyor." diyen Trump, İran'la gelecek haftalar içinde bir anlaşma sağlanabileceğini düşündüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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