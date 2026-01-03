Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Trump: Maduro, Eşiyle Birlikte Yakalandı ve Ülke Dışına Çıkarıldı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik geniş çaplı bir saldırıyı başarıyla gerçekleştirdiklerini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte yakalandığını duyurdu. Operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yapıldığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Venezuela'ya ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik geniş çaplı bir saldırıyı başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00'de, Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir."

