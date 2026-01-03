ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Trump: Maduro, Eşiyle Birlikte Yakalandı ve Ülke Dışına Çıkarıldı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Venezuela'ya ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik geniş çaplı bir saldırıyı başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Venezuela'ya ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik geniş çaplı bir saldırıyı başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00'de, Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir."