Trump, Maduro'ya İstifa Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde istifa etmesi gerektiğini belirtti. Maduro'nun ise ordunun kontrolünü elinde tutma talebinin Washington tarafından reddedildiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürüldü.

Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkandı.

Kaynaklar, Maduro'nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etti.

Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro'ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği, ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirdi.

Ayrıca, kaynaklar, Venezuela liderinin ordunun kontrolünü elinde tutma talebinin, 1991'de Nikaragua'da yaşanan modele benzer bir "gölge iktidar" yapısı oluşturabileceği gerekçesiyle Washington tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

Venezuela yönetiminden Trump'ın teyit ettiği telefon görüşmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump, 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamıştı.

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela da Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasının ardından "egemenlik ihlalini" gerekçe göstererek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayette bulunduğunu bildirmişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
