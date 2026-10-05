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Trump, kalıcı yaz saati tasarısını Senato'da bloke eden Cotton'a çağrısını yineledi

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ABD Başkanı Donald Trump, kalıcı yaz saati tasarısını Senato'da bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a engellememe çağrısını yineledi. Trump, sosyal medyadan Cotton'ı hedef alıp Arkansas sakinlerine senatöre baskı yapmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton arasındaki yaz-kış saati uygulaması ile ilgili tartışma devam ederken, Trump bir kez daha Cotton'a Senato'daki yasa tasarısı konusunda çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyetçi Senatör Cotton'ı hedef aldı.

Kalıcı yaz saatine geçilmesini öngören yasa tasarısını Senato'da bloke ettiği için Cotton'a yüklenen Trump, " Arkansas'taki herkes, Tom Cotton çok önemli bir yasa tasarısını engelliyor diye mesaj göndererek, eyalet sakinlerine senatörle iletişime geçerek bunun gerçekleştirilmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının tüm Amerikan halkı için önemli olduğunu kaydeden Trump, Cotton'a bu tasarıyı artık engellememesi çağrısını yineledi.

Önceki gün, sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere, "Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi" konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde hayata geçirilen yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanıyor.

Kaynak: AA
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