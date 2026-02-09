Haberler

Trump'tan, Japonya'daki genel seçimlerde büyük başarı kazanan Başbakan Takaiçi'ye tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da erken genel seçimleri kazanarak ülkenin ilk kadın başbakanı olan Takaiçi Sanae'yi tebrik etti. Trump, Sanae'nin cesur kararının tarihi bir başarı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki erken genel seçimlerden zaferle çıkan ülkenin ilk kadın başbakanı Takaiçi Sanae'yi tebrik etti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Takaiçi'yi ve partisini tebrik ettiğini belirtti.

Trump, açıklamasında, "Sanae'nin seçim çağrısı yapma konusundaki cesur ve akıllıca kararı büyük bir başarıya ulaştı. Sanae, sizi ve koalisyonunuzu desteklemek benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Takaiçi'nin partisinin seçimlerde elde ettiği başarıyı "tarihi" ifadesiyle tanımlayan ABD Başkanı ayrıca, sandık başına giden Japon halkına olan desteğinin de altını çizdi.

Japonya'da seçim sonuçları

Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) yarışı tarihe geçecek bir farkla kazandı.

Devlet televizyonu NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.

LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti ve böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti.

Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını elde etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız

Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest
Trafikteki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kişi hayatını kaybetti

Trafikteki tartışma silahlı kavgaya dönüştü
Bingöl'de kayak merkezinde feci kaza: 6 yaralı

Kayak merkezinde feci kaza! Üst üste yığıldılar
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı

Çarşafla ilgili yaptığı çirkin paylaşım başını belaya soktu
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız

Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 kente birden hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi

Sakın bunu yapmayın! Karnına koydu, bir anda hayatı kabusa döndü