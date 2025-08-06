Trump: İsrail'in Gazze'yi İşgal Kararı Onlara Ait

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planıyla ilgili yorum yapmazken, kararın tamamen İsrail'e ait olduğunu belirtti. Trump, Gazze halkına gıda yardımları konusunda çalıştıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in "Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı" hakkında yorum yapmayacağını ancak bu konuda verilecek kararın İsrail'e ait olduğunu söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, " İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etme planını destekliyor musunuz?" sorusuna, "( İsrail'in) Bu konudaki önerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu, tamamen İsrail'e kalmış bir durum. Şu anda oradaki insanlara yiyecek sağlamak için çabalıyoruz. Gazze halkı açıkça gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım." diye cevap verdi.

Öte yandan Trump, Gazze'ye gıda yardımlarının dağıtılması konusunda İsrail ile birlikte çalıştıklarını ve bazı Arap devletlerinin de söz konusu gıda yardımlarına finansal katkı sağlayacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'nin tamamını işgal etmek" dahil yeni saldırı planları hazırladığı yönündeki haberler karşısında yorum yapmamayı tercih etmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı

Aç kalan ayı restoranı bastı! Görüntüler bir büyükşehirden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu

Üniversiteden adı silinen AK Parti kurucusu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.