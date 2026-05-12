ABD Başkanı Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi yüzde 100 durduracağını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağına ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğine yüzde 100 emin olduğunu açıkladı. Trump, İran ile yürütülen müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İranlı yetkililerin, kendisine, "zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini söylediğini" aktaran Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda "yüzde 100" emin olduğunu ifade etti.

Trump, İran'da vurulan nükleer tesislerdeki nükleer tozu da ABD olarak kendilerinin oradan çıkaracağını dile getirerek, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Üzerinde İran'la anlaşma yapmak için herhangi bir baskı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Üzerimde hiçbir baskı yok, hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz, elimizde birçok koz var." yanıtını verdi.

Beyaz Saray'da dün İran'la ilgili yaptığı bir açıklamada ateşkesin çok zayıf bir durumda olduğunu söyleyen Trump, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNimet Katrancı:

Avrupada bunun gibi durumlarda o kadar basit konuşmazlar, daha çok teknik ve diplomtik yaklaşırlar, bizim tarafta her şey hep sorunlu kalıyor işte

Haber YorumlarıEbru Ateş:

şu ıran'a ciddi şekilde ders vermeleri lazım, böyle işlerde yavaş yavaş değil sert cezalar gerekli

Haber YorumlarıÜlkühan Doğan:

Yahu bu adamın her seferinde yüzde 100 emin olduğundan bahsetmesi beni çok kızdırıyor. Geçen gün haberde gördüm ki bir restoranda yemek yerken garson yanlış sipariş getirmiş, o da yüzde 100 emin olduğunu söylemiş. Bu kadar kesin konuşmak insanı gerçekten sinir ediyor. Ne olur biraz mütevazı olunsa?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

