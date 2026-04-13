Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

TRUMP: İRAN NÜKLEERDEN VAZGEÇMEZSE ANLAŞMA OLMAZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ablukasının başlamasının ardından İran’a yönelik tehditlerini sürdürdü. Trump, yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programına asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bunu bir kenara yazın; İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak. Aksi takdirde bir anlaşma masasına oturmayacağız," ifadelerini kullandı.

