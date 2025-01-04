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New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı

New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
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New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, Donald Trump'ın suçlu bulunduğu 'sus payı' davasında cezanın 10 Ocak'taki duruşmada verileceğini duyurdu. Merchan, kararda, hapis cezası yerine Trump'a bir daha tutuklanmaması durumunda davanın düşürülmesini öngören koşullu tahliye cezası vereceğini ima etti. Trump bu kararla, ağır suçlardan hüküm giyerek göreve başlayan ilk başkan olacak.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı. New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan,Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında cezanın 10 Ocak'ta yapılacağını bildirdi. Merchan, Trump'ın duruşmaya sanal ortamda veya bizzat katılabileceğini belirtti.

TRUMP'A KOŞULLU TAHLİYE VERECEĞİNİ İMA ETTİ

Yargıç Merchan, yayımladığı yazılı kararında "Sadece bu meseleye kesin bir çözüm getirilerek adaletin çıkarları gözetileceğini" kaydederek, Trump'ın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada cezasının belirleneceğini bildirdi. Merchan, kararda, hapis cezası yerine Trump'a bir daha tutuklanmaması durumunda davanın düşürülmesini öngören koşullu tahliye cezası vereceğini ima etti.

AĞIR SUÇLARDAN HÜKÜM GİYEN İLK BAŞKAN OLACAK

Yargıç Merchan'ın bu kararı, 20 Ocak'ta devir teslim töreni ile Beyaz Saray'a çıkacak olan Trump'ın ağır suçlardan hüküm giyerek göreve başlayan ilk başkan olma yolunda olduğu şeklinde değerlendirildi. Trump'ın avukatları, 4 Aralık 2024'te Yargıç Merchan'a resmi başvuruda bulunarak müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Ancak Merchan, seçilmiş başkanın davasının düşürülmesi başvurusunu reddederek Trump'ın sus payı mahkumiyetinin geçerli olduğuna hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti. Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına, 26 Kasım'a ertelendiğini duyurmuştu. Trump hakkındaki, 2020 seçimlerine müdahale ve devlete ait gizli belgeleri saklama suçlamalarından açılan diğer iki federal dava da, 5 Kasım seçimlerinden zaferle çıkmasından sonra Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından sonlandırılmıştı. Georgia'da açılan eyalet düzeyindeki diğer bir seçimlere müdahale davası da dondurulmuştu. Trump'ın suçlu bulunduğu sus payı davasından para cezası ile 4 yıla kadar hapis öngörülüyordu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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