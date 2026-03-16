Haberler

ABD Başkanı Trump, Özel Kalemi Susie Wiles'ın kanser olduğunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalemi Susie Wiles'a (68) kanser teşhisi konduğunu ve Wiles'ın tedavisine devam ederken görevini de sürdüreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun yıllardır kendisiyle birlikte çalışan Özel Kalemi Wiles'a erken dönem meme kanseri teşhisi konduğunu duyurdu.

Trump, açıklamasında, "Susie Wiles, olağanüstü bir özel kalem, harika bir insan ve tanıdığım en güçlü kişilerden biri, ancak ne yazık ki kendisine erken evre meme kanseri teşhisi kondu ve beklemek yerine bu mücadeleye hemen girişmeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

Wiles'ın bir yandan tedavisine devam ederken, diğer yandan Beyaz Saray'da özel kalemlik görevini sürdüreceğini belirten Trump, bundan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

Trump, İran'ın vazgeçilmez yerini tehdit etti: Tek kelimeme bakar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz Boğazı'ndan 'İran'a ait olmayan' ilk ham petrol tankeri geçti

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından bir ilk yaşandı
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi

Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi
Hürmüz Boğazı'ndan 'İran'a ait olmayan' ilk ham petrol tankeri geçti

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından bir ilk yaşandı
AB'den İranlı 16 yetkili ve 3 kuruluşa yeni yaptırım

ABD-İsrail saldırısı altındaki İran'a bir darbe de Avrupa'dan
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp