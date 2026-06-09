Haberler

Trump'ın "İran'a karşılık vereceğiz" açıklamasından sonra ABD'nin yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi'nde görüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda düşen Apache helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek karşılık vereceklerini açıklamasının ardından, ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde uçuş yaptığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken bir Apache helikopterin düşürülmesi sonrası bu saldırıya karşılık vereceklerini açıklamasının ardından ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde uçuş yaptığı bildirildi.

"Flight Radar" verilerine göre, ABD ordusuna ait bazı yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'ndeki hareketliliği dikkati çekti.

Trump'ın " İran'a karşılık vereceğiz" açıklaması sonrası ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi ve çevresinde uçuş yaptığı görüldü.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken dün düşen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." demişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor

Savaş uçakları havalandı, Türkiye'nin komşusu vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

Hayranlarını ikiye böldü
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı
Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz

İtalya'dan açıklama geldi: Bonservisi için Galatasaray ile görüşeceğiz
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

Süper Lig'in eski şampiyonuna transfer olması an meselesi

Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor

O transferi istemedi!