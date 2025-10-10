Haberler

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Haber Videosu

"7 savaşı ben bitirdim" sözleriyle Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğinin altını her fırsatta çizen ABD Başkanı Trump'ın hayali suya düştü. 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu.

Günlerdir merakla beklenen 2025 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu.

Ödülün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi için art arda çağrılar yapıldı. Bunların başında İsrail Başbakanı Netanyahu yer aldı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan, yapay zekayla oluşturulmuş görselde Trump'ın boynunda Nobel Barış Ödülü yazan bir madalyonun asılı olduğu görüldü.

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibiİsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin paylaştığı yapay zekayla oluşturulmuş görsel

ÖDÜL VENEZUELALI MUHALEFET LİDERİNİN

Tüm çağrılara rağmen, "7 savaşı ben bitirdim" sözleriyle ödülü hak ettiğini sık sık vurgulayan Trump'ın beklediği olmadı. 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuela Eski Ulusal Meclis Üyesi ve Muhalefet Lideri Maria Corina Machado aldı.

MARIA CORINA MACHADO KİMDİR?

Maria Corina Machado, 7 Ekim 1967 tarihinde Venezuela'nın başkenti Caracas'ta doğmuş bir siyasetçi, endüstri mühendisi ve muhalif liderdir. Andrés Bello Katolik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi almış, ardından IESA'da finans alanında yüksek lisans yapmıştır.

Venezuela'da uzun yıllardır süren Chavismo yönetimine karşı duruşuyla tanınan Machado, ülkenin en etkili muhalif figürlerinden biridir. 2011–2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapmıştır. Daha sonra kendi siyasi hareketi olan Vente Venezuela'yı kurmuş ve bu hareketin ulusal koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Machado, demokratik değerleri, şeffaf seçimleri ve insan haklarını savunan sert bir muhalefet çizgisi izlemektedir. Nicolás Maduro yönetimi tarafından birçok kez baskı ve kısıtlamalarla karşılaşmış, 2023 yılında yapılan muhalefet ön seçimlerinde büyük bir farkla kazanmasına rağmen kamu görevinden 15 yıl süreyle men edilmiştir. Bu nedenle 2024 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamamış, yerine Corina Yoris'i desteklemiştir.

Uluslararası alanda büyük yankı uyandıran mücadeleleriyle Machado, Venezuela'da özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sembolü haline gelmiştir. 2024 yılında Sakharov Özgürlük Düşüncesi Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görülmüştür.

Bugün María Corina Machado, hem Venezuela'da hem de uluslararası arenada demokrasi, insan hakları ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Demekki sarı domuz barış ödülünü hak etmemiş, bir taraftan şifonlara arka çıkacak bir taraftan Nobel ödülü olmazdı zaten

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

Neyseki Maduro'ya vermediler yoksa trump yakardı dünyayı

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kendini Red kit gibi sempatik olmaya zorlayan ama dört dalton karışımı olan bu insana kim? ödül verirki!!!..

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıHiçlik:

Sarı bir domuz, hiçlik kulu sayılmaz mı ? .. sadece yaptığı hareketler önemli. Kainat ı olduğu gibi kabul etmeli.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

En zalim gaddar ödülü ile karıştırdı galiba

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Birisi zalim olsa bile ona melek demeliyizki melekleşsin.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıugureroglu6060:

bizimkinin hali de suya düştü.oralarda rüşfet geçmedi galiba.ama Melih jelibona söyleseydiniz yapardı o çakmadan dünya başkanları ödülünü alması gibi

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

eyvah eyvah bu deli ödül alamadı diye şimdi (9 savaş bitirdim diyor tabiki atıyor) tekrar savaşın demesin

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Bak bu olabilir

yanıt10
yanıt0
Haber Yorumlarıalbatros :

tamam savaş devam edebilir o zaman. sarı kafa zaten nobel için ateşkese onay veriyordu

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den hastane odasında ilk paylaşım

Ameliyat sonrası hastane odasından ilk paylaşım
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.