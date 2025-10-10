Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Günlerdir merakla beklenen 2025 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu.

Ödülün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi için art arda çağrılar yapıldı. Bunların başında İsrail Başbakanı Netanyahu yer aldı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan, yapay zekayla oluşturulmuş görselde Trump'ın boynunda Nobel Barış Ödülü yazan bir madalyonun asılı olduğu görüldü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin paylaştığı yapay zekayla oluşturulmuş görsel

ÖDÜL VENEZUELALI MUHALEFET LİDERİNİN

Tüm çağrılara rağmen, "7 savaşı ben bitirdim" sözleriyle ödülü hak ettiğini sık sık vurgulayan Trump'ın beklediği olmadı. 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuela Eski Ulusal Meclis Üyesi ve Muhalefet Lideri Maria Corina Machado aldı.

MARIA CORINA MACHADO KİMDİR?

Maria Corina Machado, 7 Ekim 1967 tarihinde Venezuela'nın başkenti Caracas'ta doğmuş bir siyasetçi, endüstri mühendisi ve muhalif liderdir. Andrés Bello Katolik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi almış, ardından IESA'da finans alanında yüksek lisans yapmıştır.

Venezuela'da uzun yıllardır süren Chavismo yönetimine karşı duruşuyla tanınan Machado, ülkenin en etkili muhalif figürlerinden biridir. 2011–2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapmıştır. Daha sonra kendi siyasi hareketi olan Vente Venezuela'yı kurmuş ve bu hareketin ulusal koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Machado, demokratik değerleri, şeffaf seçimleri ve insan haklarını savunan sert bir muhalefet çizgisi izlemektedir. Nicolás Maduro yönetimi tarafından birçok kez baskı ve kısıtlamalarla karşılaşmış, 2023 yılında yapılan muhalefet ön seçimlerinde büyük bir farkla kazanmasına rağmen kamu görevinden 15 yıl süreyle men edilmiştir. Bu nedenle 2024 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamamış, yerine Corina Yoris'i desteklemiştir.

Uluslararası alanda büyük yankı uyandıran mücadeleleriyle Machado, Venezuela'da özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sembolü haline gelmiştir. 2024 yılında Sakharov Özgürlük Düşüncesi Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görülmüştür.

Bugün María Corina Machado, hem Venezuela'da hem de uluslararası arenada demokrasi, insan hakları ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.