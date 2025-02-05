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Trump'ın Gazze tehdidi İsrailli 4 bakanı havalara uçurdu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidi dünyayı ayağa kaldırırken İsrailli 4 bakanı ise adeta havalara uçurdu. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich "Birlikte dünyayı daha yeniden harika yapacağız" derken Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise bu kararla birlikte dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'deki Filistinlilerin başka bir yere sürülmesi ve ABD'nin bölgeyi "devralacağı" açıklamasını, İsrailli bakanlar memnuniyetle karşıladı.

ÖVGÜLER DÜZDÜLER

İsrailli bakanlar, Gazze konusundaki açıklamaları nedeniyle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Trump'a övgüler düzdü.

"DÜNYAYI YENİDEN HARİKA YAPACAĞIZ"

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da çekilmiş fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Birlikte dünyayı daha yeniden harika yapacağız." yorumu yaptı.

"ORTA DOĞU REFAHA KAVUŞACAK"

Enerji Bakanı Elo Cohen ise sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, açıklamaları nedeniyle Trump'a teşekkür etti. Trump'ın İran başta olmak üzere alacağı kararların Orta Doğu'nun "refaha kavuşmasını sağlayacağını" iddia eden Cohen, "İsrail devleti, Orta Doğu ve dünya için tarihi bir sabah." ifadesini kullandı.

"İKİ CESUR LİDER BİR ARAYA GELDİĞİNDE BU OLUR"

Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise Trump'ın kararlarıyla "dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini" ileri sürerek, "İki cesur lider (Trump ve Netanyahu) bir araya geldiğinde bu olur" yorumunda bulundu.

"BU MUCİZE NEDENİYLE TANRI'YA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Trump ve Netanyahu'ya methiye düzen Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise "İsrail halkı için gerçekleştirdiği bu mucize nedeniyle Tanrı'ya şükürler olsun." cümlesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu. Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını ifade ederek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." demişti. Bu açıklamalara ek olarak Trump, ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" söylemişti.

Trump'ın Gazze tehdidi İsrailli 4 bakanı havalara uçurdu
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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