Trump'ın Eski Avukatının Temyiz Mahkemesine Atanması Demokratları Kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski avukatı ve Adalet Bakanlığı çalışanı Emil Bove'un federal temyiz mahkemesine ömür boyu görevle seçilmesi, Demokratların tepkisini çekti.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Trump'ın eski avukatı 44 yaşındaki Bove'un federal temyiz mahkemesine atanmasına ilişkin Senato oylaması, 49'a karşı 50 oyla kabul edildi.

Bove, böylece Delaware, New Jersey ve Pensilvanya'daki davaları denetleyen ABD 3. Daire Temyiz Mahkemesinde görev yapmak üzere seçildi.

Emil Bove'un ömür boyu federal temyiz mahkemesinde görev yapacak olması, Demokratların tepkisini çekti.

Demokratlar, Adalet Bakanlığında görev yaptığı dönemde yetkisini kötüye kullandığını öne sürdükleri Bove hakkında "etik kaygılar" taşıdıklarını dile getirdi.

Bove, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığı tarafından başlatılan, Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri sırasında yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yasa dışı "sus payı" ödediği iddiasıyla ilgili soruşturmada, Trump'ın avukatlığını üstlenmişti.

Trump, avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığında üst düzey görevlere getirmişti.