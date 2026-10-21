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Trump'ın basın mensuplarını Beyaz Saray'dan çıkarma talimatı verdiği iddia edildi

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NYT'nin konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre Trump'ın eski Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'e basın mensuplarını Brady Basın Salonu'ndan çıkarma talimatı verdiği iddia edildi. 27 Ağustos'ta ayrılan Leavitt bunu yerine getirmedi; Trump salonu eski haline getirmek istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, birkaç kez eski Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e basın mensuplarının Beyaz Saray'daki James S. Brady Basın Brifing Salonu'ndan çıkarılması talimatını verdiği iddia edildi.

New York Times gazetesinin konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, ağustos ayında Oval Ofis'te Leavitt ile yaptığı görüşmelerden birinde, basın mensuplarının Beyaz Saray binasının dışına çıkarılmasını istedi. 27 Ağustos'ta görevinden ayrılan Leavitt, Trump'ın defaatle dile getirdiği iddia edilen bu isteğini yerine getirmedi.

Trump, eski başkanlardan Franklin D. Roosevelt'in, çocuk felcinden etkilenen bacaklarının tedavisi için 1933'te yaptırdığı kapalı yüzme havuzunun yerine inşa edilen basın brifing salonunu eski haline getirmek istiyor.

Trump'ın, basın mensuplarını Beyaz Saray'ın yanındaki Eisenhower Yönetim Binası'na taşımayı değerlendirdiği ancak danışmanlarının daha önce bu fikre lojistik zorluklar ve siyasi sonuçlar nedeniyle karşı çıktığı biliniyor.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde de gündeme gelen öneri, 2016'daki başkanlık geçiş sürecinde dönemin başstratejisti Stephen Bannon tarafından savunulmuş ancak üst düzey yetkililerin itirazları üzerine rafa kaldırılmıştı. Konu, 2017'de Beyaz Saray'daki tadilat sırasında ve 2024'teki başkanlık geçiş sürecinde yeniden gündeme gelmişti.

Trump'ın medyada yer alan bazı haberlere yönelik tepkisinin artmasıyla bazı danışmanları, basına karşı daha sert adımlar atılmasını destekledi. Beyaz Saray yönetimi, geçen sonbahardan bu yana basın sözcüsünün ofisinin yanındaki "Üst Basın" alanına gazetecilerin randevusuz girişini yasakladı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, ABD halkının "yalanlara ve bilgi sahibi olmayan kaynaklara dayandırılan haberler" nedeniyle medyaya güvenmediğini dile getirerek "Tüm seçenekler masada. Uygun zamanda açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, 27 Eylül'de sosyal medya hesabından paylaştığı iki fotoğraftan birinde mevcut basın odası yer alırken altında "Yalan Haber" yazıyordu. Yüzme havuzu olan eski halinin fotoğrafının altında ise Franklin D. Roosevelt Havuzu ibaresi bulunuyordu.

James S. Brady Basın Brifing Salonu'nda gazetecilerin çalışma koşulları

Beyaz Saray'ın eski kapalı havuzunun doldurulmasıyla basın odasına çevrilen James S. Brady Basın Brifing Salonu, bugün gazetecilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Basın toplantılarının yapıldığı salonda medya kuruluşlarına tahsisli 49 sandalye bulunuyor. Beyaz Saray basın akreditasyonu olan 1000 kadar gazeteci olduğu göz önüne alındığında, alanın yetersizliği net olarak görülüyor.

Basın açıklamaları sırasında gazeteciler saatlerce ayakta ve oldukça dar bir alanda beklemek zorunda kalıyor. Bilgisayarlarını koyup çalışacakları masalar da sınırlı sayıda medya kuruluşu için ayrılmış durumda. Gazeteciler için ayrıca bir dinlenme ve sosyal alan bulunmuyor.

Bütün bu olumsuz koşullara rağmen gazeteciler, Beyaz Saray'ın dışındaki bir binaya gitmek istemiyor. Gazeteciler, fiziki olarak Beyaz Saray binasından uzaklaşmalarının habercilik reflekslerini ve bilgiye erişimlerini kısıtlayacağını düşünüyor. Beyaz Saray muhabirleri, Trump döneminde binadan çıkarılmaları halinde, gelecekteki başkanların da bu durumu devam ettirmesinden endişe duyuyor.

Clinton döneminde de medya Beyaz Saray'ın dışına çıkarılmak istenmişti

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde de Beyaz Saray'daki basın odasının yüzme havuzuna dönüştürülmesi gündeme gelmişti.

Clinton'ın 1993'te göreve başlayan ilk iletişim direktörü George Stephanopoulos'un anılarında aktardığına göre, Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton, basın mensuplarına ayrılan alanın yeniden yüzme havuzu olarak kullanılmasını istedi ancak planın basına sızmasının ardından gelen tepkiler üzerine bundan vazgeçildi.

Kaynak: AA
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