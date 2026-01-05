Haberler

ABD Başkanı Trump: "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'daki Rus ve Çin varlığını gündeme getirerek, 'Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var.' açıklamasında bulundu. Danimarka'nın Grönland üzerindeki kontrolünün yetersiz kalacağını savunan Trump, bölgenin stratejik önemine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." dedi.

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti.

Grönland'a karşı olası bir ABD müdahalesine ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak." dedi.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" savundu.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı

Galatasaray'ın transferine kulüp doktorundan veto: Sakın almayın
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Özür dilemek de kar etmedi! Savcılık, Bedri Usta için harekete geçti
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı

Bakanlık 13 ili birden uyardı! Çok kuvvetli geliyor
Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı

Galatasaray'ın transferine kulüp doktorundan veto: Sakın almayın
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı